Рекорды 1968 года: к концу недели в Калининградской области усилится ветер и начнётся жара

«А вот уже к выходным у моделей в перспективе настоящее летнее тепло с температурами до +18…+20 градусов и выше, на воскресенье и вовсе некоторые модели прогнозируют температуры на грани абсолютного рекорда, который составляет +23,0 градусов и был зафиксирован в далёком 1968 году!» — говорится в сообщении.