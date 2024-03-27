Рекорды 1968 года: к концу недели в Калининградской области усилится ветер и начнётся жара

В Калининграде в среду, 27 марта, дневная температура воздуха составила до +12,2 градуса, что стало самым высоким показателем за последние 10 дней. Информация об этом появилась в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».
Синоптики считают, что с четверга, 28 марта, в регион начнут поступать южные умеренные и тропические воздушные массы, подпитываемые мощной циклонической депрессией с центром у Британских островов. Давление составит 950−960 гПа, что поспособствует активному перемещению воздушных масс из субтропиков к умеренным и северным широтам. Температура будет повышаться вплоть до конца недели, с небольшим перерывом в пятницу.
Сильный градиентный ветер с юго-востока, достигающий в порывах 13−16 м/с, будет снижать ощущаемую температуру в ближайшие три дня. Туманов не предвидится, облачность будет переменной. Осадки следует ожидать во второй половине четверга.
«А вот уже к выходным у моделей в перспективе настоящее летнее тепло с температурами до +18…+20 градусов и выше, на воскресенье и вовсе некоторые модели прогнозируют температуры на грани абсолютного рекорда, который составляет +23,0 градусов и был зафиксирован в далёком 1968 году!» — говорится в сообщении.