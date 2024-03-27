Свет в конце тоннеля и встречи с мертвыми родственниками: истории самарцев, которые вернулись с того света

— Когда очнулась, не испугалась. Страшно стало позже. Я как будто стала бояться за свою жизнь, появилось обостренное чувствование всего: вкуса, запаха, эмоций людей и их состояния. Удивительно, но эта ситуация положительно повлияла на меня. Возможно, сейчас я бы не испытывала той жажды жизни и трепетного отношения ко всему, если бы не кома. Я люблю жизнь так, как мало кто ее любит, и этим пытаюсь зарядить других, — рассказывает Оксана.