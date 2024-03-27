Свет в конце тоннеля и встречи с мертвыми родственниками: истории самарцев, которые вернулись с того света

Что ждет человека после смерти, существует ли свет в конце тоннеля и мелькает ли жизнь перед глазами в последнюю секунду земного существования — этими вопросами так или иначе задавался каждый. Достовернее всего ответить на них могут люди, пережившие самые страшные в своей жизни минуты, часы и дни. Журналист «КП-Самара» разыскала таких людей и спросила об их опыте.
«Очнулась с капельницей в руке»
Оксана Ш. — яркая жизнерадостная девушка, которая жить не может без путешествий, снежных гор и ослепительного солнца, которое можно увидеть только с вершины Эльбруса. На первый взгляд и не подумаешь, что 24 года назад она переступила порог вечности.
— Мне было 15 лет. Утром ушла в школу. Пришла на урок, села за парту. А очнулась уже ночью в больнице. Что происходило в этот промежуток в несколько часов, не знаю. Ничего не чувствовала. Просто в один момент увидела тоннель и свет. Открыла глаза — стоит мама, а в руке у меня капельница, — вспоминает Оксана.
Девочка спросила, где она и что здесь делает. Врачи объяснили, что Оксана перенесла кому из-за проблем с сердцем.
— Когда очнулась, не испугалась. Страшно стало позже. Я как будто стала бояться за свою жизнь, появилось обостренное чувствование всего: вкуса, запаха, эмоций людей и их состояния. Удивительно, но эта ситуация положительно повлияла на меня. Возможно, сейчас я бы не испытывала той жажды жизни и трепетного отношения ко всему, если бы не кома. Я люблю жизнь так, как мало кто ее любит, и этим пытаюсь зарядить других, — рассказывает Оксана.
Предвидела смерть сестры
Оксана говорит, что после комы у нее появились особые сверхъестественные способности.
— Впервые нечто необычное я заметила спустя пять лет после произошедшего. Даже не я заметила, а муж, указав на силу слов, которые я произношу. Поэтому стараюсь мыслить только позитивно, дабы осознанно пользоваться этой силой. По своим реакциям в теле я понимаю, о чем думает человек. Чувствую, где и что у него болит. Через сны мне приходят ответы от умерших родственников. По напечатанному тексту чувствую энергетику человека его написавшего, — говорит Оксана.
Девушка уверяет, что даже смерть своей сестры предчувствовала за две недели до трагедии. Это произошло восемь лет назад. Ситуация была схожая — у сестры заболела голова, она упала в обморок. Врачи не смогли ее спасти. Вскрытие ничего кроме коронарной недостаточности не показало.
Сейчас Оксана ведет активный образ жизни, но физические нагрузки дозирует. Они с мужем много путешествуют, на велосипедах объехали всю Россию и часть Европы.
— Я жадно вкушаю жизнь и хочу много чего в ней полезного сотворить. А главное, показать и доказать людям, что жизнь — самый ценный подарок, в ней нет поводов для грусти, — уверена Оксана.
Четыре дня за гранью жизни
47-летняя Аида Р. по профессии специалист по охране труда и пожарной безопасности. Когда ей было 25 лет, женщина пережила кому. В 2001 году она впервые забеременела. Буквально на последнем сроке случилось страшное — сильно заболел живот. Вызвали скорую, отвезли в больницу. Уже в приемном покое началось сильное кровотечение.
— В этот момент у меня уже потемнело в глазах. Услышала слова врача, что ребенок умер, и отключилась. Как будто провалилась в другой мир. Открыла глаза — вокруг много мужчин с бородами в белых халатах, которые меня поднимают и куда-то несут. Потом снова провалилась в темноту, — вспоминает Аида.
То, что дальше ощущала женщина, похоже на фильм ужасов. Было темно, холодно и дико страшно. Она открыла глаза и увидела свое тело со стороны — лежащим в палате реанимации. Все тело в трубках, а на лице — трубка от аппарата ИВЛ.
Летела на плач ребенка
— Опять провалилась в темному. Услышала плач ребенка и полетела на звук. Стала его искать. А у меня до этого умерли дедушка, дядя и двоюродный брат. Услышала их голоса. Дядя мне говорит: «Тебе туда нельзя, не ходи!». Я стала плакать — у меня ребенок умер, хочу его вернуть. А дядя мне отвечает: «Ты вернешься, и у тебя еще будут дети», — говорит Аида.
Женщина провела в коме четверо суток, но по ее ощущениям прошла целая вечность.
— Дедушка мне сказал не открывать глаза, иначе я никогда не вернусь в мир живых. Поэтому я старалась сильно зажмурить глаза. Но было ощущение, что летаю, и слышала много ужасных звуков, плач и шепот. Умершие родные меня сопровождали. Постепенно стала ощущать тепло, спокойствие. В этот момент очнулась в палате. Во рту трубки, очень хочется пить, — рассказывает женщина.
«Семь лет ада»
Аида помнит, как в палату прибежали врачи, стали радоваться и обниматься. Говорили, что меня уже практически похоронили. За четыре дня Аиде перелили три литра крови, а ее органы уже практически отказали. И то, что она ожила — иначе, как чудом, не назовешь.
Женщину выписали из больницы, но ужас на этом не закончился. Аида стала видеть призраков днем и ночью. Предвидела неприятные ситуации, ее стали сопровождать вещие сны.
— Стала чувствовать других людей. Например, увидела беременность своей коллеги. Но то, что мне открылось, очень тяготило меня и мешало жить. Я ужасно себя чувствовала, постоянно повышалось давление. Врачи разводили руками. Через семь лет ада, а по-другому это состояние не назовешь, пришла к Богу. Чтение Библии, молитвы и покаяние избавили меня от этих страшных видений, — рассказывает Аида.
Сейчас у Аиды с мужем трое детей — все мальчики, и каждого из них накануне рождения она видела во сне.
С научной точки зрения
Что же такое кома и клиническая смерть? С этим вопросом корреспондент «КП-Самара» обратилась к заместителю главного врача по медицинской части больницы им. В. Д. Середавина, врачу высшей категории, главному внештатному специалисту по анестезиологии-реаниматологии министерства здравоохранения Самарской области Антону Гурееву.
Жизненные функции пациентов в коме поддерживает аппаратура / Фото из архива больницы им. им. В. Д. Середавина.
— Что такое кома?
— Кома — это такое состояние, в котором пациент находится без продуктивного сознания. Не реагирует на внешние раздражающие факторы. Нарушаются рефлексы и жизненные функции организма. Обычно такое состояние возникает в результате механического повреждения мозга. К коме могут привести травмы, кровоизлияния, опухоли или инфекционные заболевания. Во время коматозного состояния сохраняется функционирование сердечно-сосудистой системы, сердечной деятельности, работает дыхание. Но зачастую все эти жизненные функции поддерживаются с помощью аппаратуры и медикаментозных средств. Без специальной поддержки пациент рискует из коматозного состояния перейти к клинической смерти.
— Что такое клиническая смерть?
— Во время этого состояния происходит остановка сердечно-сосудистой деятельности. Пропадает насосная функция сердца. Кровь, несущая кислород, не поступает в сосуды головного мозга.
— Что происходит с мозгом пациента, когда он в коме?
— Принципиальное функционирование головного мозга сохраняется. Потому что функция газообмена происходит, дыхание не нарушено. Органические структуры сохраняют свой функционал. В случае клинической смерти происходит остановка доставки кислорода к головному мозгу. Происходит постепенное разрушение клеток.
— Как долго больной может находиться в коме?
— Люди могут находиться в коме и до полугода. Также есть понятие искусственной комы, когда врачи вводят пациента в нее медикаментозно. В ряде сложных ситуаций это необходимо, чтобы защитить головной мозг.
— Чем объясняются видения пациентов, переживших эти два состояния?
— Медицина объясняет, что свет в конце тоннеля пациенты видят по той причине, что происходит отключение функционирования периферического зрения. То есть поля зрения резко сужаются. Соответственно восприятие в коре головного мозга интерпретируется в виде тоннеля и света. Но поскольку медицина вторая по точности наука после богословия, то многие вещи до конца объяснить сложно даже врачам.