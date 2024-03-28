Как защититься от нищеты: приметы на Саввин день 29 марта

Не рекомендовалось в этот день совершать важные шаги в любовной жизни, такие как предложение руки и сердца. Считалось, что это может привести к несчастьям в отношениях. Если девушка принимала кольцо, то, верили наши предки, её брак окажется недолгим, а супруг будет склонен к изменам и пьянству.