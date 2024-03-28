Как защититься от нищеты: приметы на Саввин день 29 марта

29 марта — день святого Саввы Ермопольского, известный также как Саввин день. «Клопс» собрал приметы, связанные с этой датой.
Не рекомендовалось в этот день совершать важные шаги в любовной жизни, такие как предложение руки и сердца. Считалось, что это может привести к несчастьям в отношениях. Если девушка принимала кольцо, то, верили наши предки, её брак окажется недолгим, а супруг будет склонен к изменам и пьянству.
В Саввин день не стоит планировать переезд, так как жизнь на новом месте может быть сложной. То же самое касалось и поиска работы. Не рекомендовалось разбираться с финансовыми вопросами — можно было принять неверное решение и потерять крупную сумму.
Все приобретения в этот день должны быть удачными, а покупки — качественными и долговечными. Эта дата считалась подходящей для прощения и исправления отношений с теми, с кем были конфликты.
Приметы, связанные с погодой: Если облака плывут низко, стоит ждать дождливого лета и сухой осени. Звёздное небо указывает на то, что июнь будет знойным, а август — прохладным.