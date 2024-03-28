Всех кузбассовцев зовут поучаствовать в общерегиональном субботнике

Правительство Кузбасса призывает жителей регионапоучаствовать в массовом общерегиональном субботнике. Он состоится завтра, 29 марта, с 13 часов. Сезон уборки продлится весь апрель.
«Всем нам хочется, чтобы города и посёлки были чистыми. В прошлом году в апрельских субботниках приняли участие 536 тысяч человек. Сейчас я вновь призываю кузбассовцев навести порядок во дворах, на улицах и в парках, помочь коммунальным службам убрать снег и наледь», — сказал Сергей Цивилев.
В Новокузнецке подрядчики в начале недели уже получили задание вывезти снег, убрать остатки песко-соляной смеси, помыть знаки и указатели и т. д. Муниципальные служащие, работники бюджетных учреждений, сотрудники предприятий, студенты уже выходят на субботники.
«В апреле приступим к уборке общественных пространств, парков, скверов. Создан городской штаб организации субботников. Отдельно обращаюсь к предпринимателям: необходимо помыть фасады, окна, входные группы, витрины. Всем управляющим компаниям в кратчайшие сроки вывезти снег, очистить придомовые территории от мусора и веток», — писал мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов у себя в телеграм-канале.