Всех кузбассовцев зовут поучаствовать в общерегиональном субботнике

«Всем нам хочется, чтобы города и посёлки были чистыми. В прошлом году в апрельских субботниках приняли участие 536 тысяч человек. Сейчас я вновь призываю кузбассовцев навести порядок во дворах, на улицах и в парках, помочь коммунальным службам убрать снег и наледь», — сказал Сергей Цивилев.