Шойгу вручил «Золотую Звезду» Мордвичеву, руководившему взятием Авдеевки

«Это высшее звание в нашей стране и, безусловно, вы его заслужили, поэтому слова благодарности не только от меня, но, естественно, от всех тех, кого вы сегодня защищаете на всех рубежах, делаете это достойно, уверенно, поэтому и Верховный главнокомандующий Вооруженными силами России, и страна оценила ваш ратный труд», — сказал глава ведомства.
Шойгу поблагодарил генерал-полковника за образцовое выполнение задач и пожелал дальнейших успехов в службе.
Кроме того, Мордвичева наградили генеральской шашкой.
После взятия Авдеевки президент Владимир Путин подчеркивал, что все участники операции заслуживают самых высоких наград.