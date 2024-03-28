Ричмонд
+9°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шойгу вручил «Золотую Звезду» Мордвичеву, руководившему взятием Авдеевки

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу вручил медаль «Золотая Звезда» командующему Центральной группировкой войск генерал-полковнику Андрею Мордвичеву, который руководил взятием Авдеевки, сообщили в Минобороны.

«Это высшее звание в нашей стране и, безусловно, вы его заслужили, поэтому слова благодарности не только от меня, но, естественно, от всех тех, кого вы сегодня защищаете на всех рубежах, делаете это достойно, уверенно, поэтому и Верховный главнокомандующий Вооруженными силами России, и страна оценила ваш ратный труд», — сказал глава ведомства.

Шойгу поблагодарил генерал-полковника за образцовое выполнение задач и пожелал дальнейших успехов в службе.

Кроме того, Мордвичева наградили генеральской шашкой.

После взятия Авдеевки президент Владимир Путин подчеркивал, что все участники операции заслуживают самых высоких наград.