Во Владивостоке обновят схему движения на двух проблемных улицах

Кроме того, установят два островка безопасности на повороте с улицы Луговой на улицы Баляева и Котельникова, а также два дополнительных островка на съезде с моста при движении к площади Луговой. Под мостом также расширят пешеходную зону до опор, и будут созданы новые наземные пешеходные переходы.