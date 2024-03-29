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Во Владивостоке обновят схему движения на двух проблемных улицах

Корректировки внесут на самых загруженных участках важного транспортного узла столицы Приморья.

Источник: PrimaMedia.ru

Во Владивостоке транспортные инженеры дорабатывают крупный проект по организации дорожного движения в районе улиц Баляева и Луговая, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе МКУ «Центр организации дорожного движения».

Корректировки внесут в проект, выполненный в рамках контракта на разработку схем дорожного движения для 23 улиц Владивостока в 2022 году.

Планируется внести ряд изменений в участок улицы Луговой под мостом и подъезды к нему. В частности, изменится геометрия разделительной полосы на пешеходном переходе перед поворотом на улицу Стрелочную. Также будет обустроен островок безопасности на перекрестке улиц Луговой и Стрелочной, а со стороны ТЦ «Бачурин» создадут пешеходное пространство с зоной озеленения.

Кроме того, установят два островка безопасности на повороте с улицы Луговой на улицы Баляева и Котельникова, а также два дополнительных островка на съезде с моста при движении к площади Луговой. Под мостом также расширят пешеходную зону до опор, и будут созданы новые наземные пешеходные переходы.

Планируется также внести изменения в районе развязки с улицей Адмирала Юмашева, где появятся два островка безопасности для разделения транспортных потоков. Каждая полоса движения на улице Луговой будет иметь свою специализацию, что позволит структурировать транспортный поток и снизить количество дорожных происшествий.

Напомним, во Владивостоке МКУ «Центр организации дорожного движения» представил общественности проект, согласно которому в дорожном движении в районе Окатовой изменится схема — для повышения безопасности на улицах города.