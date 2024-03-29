Каким будет лето в Екатеринбурге: прогноз Росгидрометцентра

В апреле средняя температура воздуха обычно составляет +4,7 градусов. Предстоящий месяц, согласно прогнозу, будет теплее нормы. Май ожидается без аномалий. Температура воздуха в среднем ожидается +12,2 градуса. Июнь будет теплым, норма этого месяца составляет +16,9 градуса. На юге Свердловской области в этом месяце не исключены избыточные осадки.