Каким будет лето в Екатеринбурге: прогноз Росгидрометцентра

В апреле средняя температура воздуха обычно составляет +4,7 градусов. Предстоящий месяц, согласно прогнозу, будет теплее нормы. Май ожидается без аномалий. Температура воздуха в среднем ожидается +12,2 градуса. Июнь будет теплым, норма этого месяца составляет +16,9 градуса. На юге Свердловской области в этом месяце не исключены избыточные осадки.
Июль — единственный летний месяц, когда в столицу Урала придет аномальная жара. Температура воздуха будет существенно выше нормы. Обычно среднемесячная температура составляет +18,9 градуса.
Август ожидается без отклонений от нормы, будет в среднем +16,2. А вот осадков будет больше, чем обычно.
Напомним, последние два дня в Екатеринбург холодно и идет снег, температура воздуха опускалась до −10 градусов. Однако, согласно прогнозам синоптиков, с субботы в регионе начнется потепление и к следующим выходным температура достигнет +16 градусов.