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Каким будет лето в Екатеринбурге: прогноз Росгидрометцентра

Предстоящее лето будет в Екатеринбурге умеренным, жару обещают только в одном месяце. Об этом свидетельствует долгосрочный прогноз Росгидрометцентра.

Сейчас в Ричмонде: +5° 4 м/с 61% 757 мм рт. ст. +6°
Источник: Агентство «Москва»

В апреле средняя температура воздуха обычно составляет +4,7 градусов. Предстоящий месяц, согласно прогнозу, будет теплее нормы. Май ожидается без аномалий. Температура воздуха в среднем ожидается +12,2 градуса. Июнь будет теплым, норма этого месяца составляет +16,9 градуса. На юге Свердловской области в этом месяце не исключены избыточные осадки.

Июль — единственный летний месяц, когда в столицу Урала придет аномальная жара. Температура воздуха будет существенно выше нормы. Обычно среднемесячная температура составляет +18,9 градуса.

Август ожидается без отклонений от нормы, будет в среднем +16,2. А вот осадков будет больше, чем обычно.

Напомним, последние два дня в Екатеринбург холодно и идет снег, температура воздуха опускалась до −10 градусов. Однако, согласно прогнозам синоптиков, с субботы в регионе начнется потепление и к следующим выходным температура достигнет +16 градусов.