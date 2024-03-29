«Родители ночевали перед школой». Дикие очереди выстроились на подачу заявлений в первый класс в Краснодаре

29 марта стартовал прием заявлений в школы города для зачисления детей в 1-й класс. Но уже накануне перед учебными заведениями выстроились дикие очереди в погоне за свободными местами. Родители ночевали перед школами, чтобы перестраховаться и не упустить возможность попасть именно в школу рядом с местом проживания.
«Народ с вечера начал собираться. Ажиотаж был, например, возле школы на улице Аверкиева. Родители ночевали под воротами со списками, в которых была очередь из более ста семей», — рассказала одна из свидетельниц происходящего.
В мэрии же заявили, что ажиотаж искусственный, его создали сами родители. Утром администрации школ попросили не толпиться, а подать заявление через Госуслуги. Это аналогично личному визиту в школу, при этом доставляет гораздо меньше затрат по времени и потерянным нервам родителей.
«В департаменте образования проводят разъяснительную работу с родителями. А мы призываем не создавать панику на ровном месте, а пользоваться современными и проверенными методами получения заветного места в школе», — сообщили в муниципальном центре управления города.
Напомним, заявления до 30 июня подают семьи, проживающие на закрепленной за школой территории. А также семьи, имеющие право внеочередного, первоочередного и преимущественного приема.
Семьи, не проживающие на закрепленной территории, могут подать документы во вторую волну — с 6 июля и пока не закончатся места в школе, но не позже 5 сентября.
Подробная информация публикуется на сайтах школ. Там же есть номера телефонов горячей линии, позвонив по которым также можно записаться на удобную дату и время, чтобы принести заявление на первый класс.