«Родители ночевали перед школой». Дикие очереди выстроились на подачу заявлений в первый класс в Краснодаре

29 марта стартовал прием заявлений в школы города для зачисления детей в 1-й класс. Но уже накануне перед учебными заведениями выстроились дикие очереди в погоне за свободными местами. Родители ночевали перед школами, чтобы перестраховаться и не упустить возможность попасть именно в школу рядом с местом проживания.