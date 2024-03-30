«Пережиток прошлого, где я бы не стал брать авто»: дилеры легендарной «Зеленки» решились на переезд, но не все так просто

«Понесет ли “Зеленый угол” в связи с этим убытки? Конечно. Потому что рынок каждый год несет убытки. Понятие “покупка с авторынка” уже уходит: есть заказы без посредников, известные сайты. Да и здесь легко попасть на машины с нечестными аукционщиками. Полноценных автомобилей на нем все меньше. Продавать их все менее выгодно: нужно платить за стоянку, переживать инфляцию и горевать от роста пошлины. Значит, зарабатывать можно только на битых восстановленных автомобилях. А целый и небитый я здесь сам бы не взял: пошел бы в фирму».