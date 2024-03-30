«Пережиток прошлого, где я бы не стал брать авто»: дилеры легендарной «Зеленки» решились на переезд, но не все так просто

Автомобильный рынок «Зеленый угол» переносят в Надеждинский район, за несколько десятков километров от аэропорта Кневичи. Информацию подтвердили продавцы некогда легендарной «Зеленки». На новом участке планировали соорудить дилерский центр, но проект поставили на паузу, в связи с чем появилась свободная земля. Однако оказалось, что рады спонтанному переезду (который, напомним, неизбежен, ведь исторический объект на площадке рынка необходимо освободить) рады не все. Подробности в материале «КП — Дальний Восток».
Чтобы перебраться за город, продавцы обратились к владельцу участка в Вольно-Надеждинском — ООО «Сургут Сервис». На участке планировалась торгово-рекреационная застройка, за спиленные деревья даже заплатили бы компенсацию, но в итоге дело затянулось. А тут — порядка 600 предпринимателей, которые искали новое место под солнцем. Судя по масштабам участка, разместить на участке в Вольно-Надеждинском можно до 13 тысяч машин. На «Зеленке» правоохранители насчитали две тысячи (это, навскидку, не менее 22 тысяч квадратных метров площади).
Новый рынок, как узнала «Комсомолка» у перекупщиков, обещают сделать стильным и современным. С парковкой, магазинчиками и даже кафе. В общем, благоустройство обещают не хуже, чем на освобожденной земле на Нейбута (часть территории вернется Минобороны РФ, часть — под опеку администрации и Музея истории Дальнего Востока имени Арсеньева).
Пока красный свет
Звучало прекрасно: не надо разгонять машины по дворам и парковкам, личным гаражам. Но очередной скандал не заставил себя долго ждать. Ранее проект дилерского центра был остановлен из-за недовольства жителей, собственников домов в СНТ «Серебрянка-2» на Соловей-Ключе. Новые планы арендаторов земли их тоже не впечатлили.
Компания попыталась успокоить местных, обещала отдельный заезд к СНТ, положить асфальт. Мало кто поверил. А теперь в чатах жителей, как узнала «КП», расходится аудио якобы от представителя компании с угрозами. Там якобы говорится, что организация поставит асфальтовый завод у Серебрянки, да и вообще достанет всех. Арендатор пока ситуацию не комментировал, поэтому нельзя отрицать, что произошедшее может быть всего лишь мистификацией. Компания, как она заверяла ранее, планировала довести дорогу до СНТ максимально комфортно для всех.
Продавец «Зеленки» не хочет покупать авто с «Зеленки»
Ранее рынок на Нейбута «эвакуировали». После неоднократных предупреждений от прокуратуры началась работа по перевозу авто на штрафстоянку. Большинство людей отреагировали и спрятали авто. Спрятали кто куда. Ответа, где можно разместить машины, никто дать долгое время не мог.
Все, что было раньше, уже не вернуть, уверены автодилеры. Речь идет об обороте частных поставщиков, о доступной логистике и о значимости рынка в жизни водителей.
Один из старожилов, дилер Игорь, резко высказался о релокации «бренда»:
«Понесет ли “Зеленый угол” в связи с этим убытки? Конечно. Потому что рынок каждый год несет убытки. Понятие “покупка с авторынка” уже уходит: есть заказы без посредников, известные сайты. Да и здесь легко попасть на машины с нечестными аукционщиками. Полноценных автомобилей на нем все меньше. Продавать их все менее выгодно: нужно платить за стоянку, переживать инфляцию и горевать от роста пошлины. Значит, зарабатывать можно только на битых восстановленных автомобилях. А целый и небитый я здесь сам бы не взял: пошел бы в фирму».
Со словами «Зеленый угол — пережиток прошлого» дилер завершил монолог. У истории еще нет логичной точки: авто с рынка увезли не все, а сроки окончания работ на участке в Надеждинском районе не известны. Кто знает, может и собственники с «Серебрянки-2» внесут свою лепту.
«КП», в свою очередь, предложила читателям самим поразмыслить, где еще можно разместить авторынок. Опрос запущен в нашем в Telegram-канале.