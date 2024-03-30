Промышленный вылов рыбы полностью запретят в Нижегородской области с 1 апреля

С 1 апреля в Нижегородской области вводятся ограничения на любительское рыболовство, а также полный запрет промышленного вылова рыбы. Данная мера необходима и ежегодно применяется в период нереста, сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира.
В 2024 году ограничения рыболовства действуют в следующие периоды:
с 1 апреля по 10 июня — на Оке выше зоны подпора Чебоксарского водохранилища, с впадающими в нее реками в административных границах Нижегородской области;
с 10 апреля по 10 июня — на Чебоксарском водохранилище с впадающими в него реками;
с 15 апреля по 15 июня — на Горьковском водохранилище с впадающими в него реками в административных границах Нижегородской области.
Разрешается только любительская ловля на удочку с берега вне мест нереста. Количество крючков — не более двух. Суточная норма вылова для рыболовов-любителей составляет не более 5 кг.
Также до 20 мая действует запрет передвижения по воде на маломерных судах с использованием двигателей — на Чебоксарском водохранилище с притоками (исключая Ветлугу) и на Оке с притоками, а также до 31 мая — на Горьковском водохранилище с притоками и на Ветлуге.