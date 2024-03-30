Промышленный вылов рыбы полностью запретят в Нижегородской области с 1 апреля

Также до 20 мая действует запрет передвижения по воде на маломерных судах с использованием двигателей — на Чебоксарском водохранилище с притоками (исключая Ветлугу) и на Оке с притоками, а также до 31 мая — на Горьковском водохранилище с притоками и на Ветлуге.