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Что можно и нельзя делать в Кириллов день 31 марта, который называют Дери полоз

Узнали запреты и приметы в Кириллов день 31 марта.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 31 марта вспоминает святого Кирилла Иерусалимского. В народе отмечают Кириллов день. Существует еще одно название — Кирилл-Дери полоз. Оно возникло из-за того, что при езде на санях можно было ободрать об лед полозья.

Что нельзя делать 31 марта

В указанный день не ходили в гости, так как можно было спугнуть удачу. Не стоит примерять чужие вещи. Предки верили, что чужие проблемы можно забрать себе. Запрещено давать деньги в долг. Считается, что могут возникнуть финансовые проблемы. К слову, необдуманные покупки также могут навлечь проблемы с финансами.

Что можно делать 31 марта

По традиции, в Кириллов день ходили в поля. Это делалось для того, чтобы задобрить землю. Кроме того, 31 марта женщины умывались отваром мать-и-мачехи. Считалось, что это позволит сохранить молодость и красоту.

Согласно приметам, на тепло указывают прилетевшие лебеди. В том случае, если в полях лежит рыхлый снег, то урожай будет плохим. Цветы мать-и-мачеха предвещают солнечную погоду весь апрель.

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