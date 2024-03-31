Что можно и нельзя делать в Кириллов день 31 марта, который называют Дери полоз

В указанный день не ходили в гости, так как можно было спугнуть удачу. Не стоит примерять чужие вещи. Предки верили, что чужие проблемы можно забрать себе. Запрещено давать деньги в долг. Считается, что могут возникнуть финансовые проблемы. К слову, необдуманные покупки также могут навлечь проблемы с финансами.