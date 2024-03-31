В Новосибирске началось празднование католической Пасхи

В воскресенье, 31 марта, католики отмечают Пасху. В новосибирском католическом кафедральном соборе в ночь с субботы на воскресенье состоялось праздничное богослужение.
Пасхальное богослужение считается самым торжественным у всех христиан, и верующие стараются его не пропускать. В Новосибирске оно традиционно началось с разжигания пасхального костра во дворе храма. От его огня зажигают свечу Пасхал. С ней священник входит в темный храм, и там от Пасхала все прихожане зажигают свои свечи. После окончания пасхальной литургии проходит освящение куличей, яиц и другие угощений для праздничного стола. Воскресный пасхальный день католики проводят в кругу семьи..
В Новосибирске католическая Пасха отмечается не с таким размахом, как православная. Тем не менее этот праздник заметен и в ритейле. Крупные магазины города в последнюю неделю марта выставили товары к католической Пасхе: куличи, крашеные и шоколадные яйца, а так же принятый в западноевропейской традиции декор в виде пасхальных зайцев и весенних цветов..
«Количество куличей и творожных пасх, которые мы сделали к 31 марта, в десятки раз меньше того объема, что мы делаем к православной Пасхе. Но мы стараемся отрабатывать все праздники, все целевые группы. И видим, что спрос есть. Некоторые покупатели, конечно, спрашивают, не рановато ли мы яйца покрасили. Объясняем им, что сейчас католический праздник», — рассказала журналисту BFM-Новосибирск менеджер торгового зала одного из супермаркетов..
У православных сейчас идет Великий пост, Пасху они будут отмечать 5 мая.