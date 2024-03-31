В Новосибирске началось празднование католической Пасхи

«Количество куличей и творожных пасх, которые мы сделали к 31 марта, в десятки раз меньше того объема, что мы делаем к православной Пасхе. Но мы стараемся отрабатывать все праздники, все целевые группы. И видим, что спрос есть. Некоторые покупатели, конечно, спрашивают, не рановато ли мы яйца покрасили. Объясняем им, что сейчас католический праздник», — рассказала журналисту BFM-Новосибирск менеджер торгового зала одного из супермаркетов..