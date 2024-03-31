В Египте раскрыли судьбу системы «все включено» в отелях

«Я так не думаю. Формат “все включено” отлично подходит для семей с детьми, которым нравится сидеть у бассейна, пользоваться шведским столом в любое время. Решение остается за отелями, и они продолжают использовать систему “все включено”, но с небольшими изменениями», — сказал Элькади.
Собеседник агентства обратил внимание, что такой формат питания в отелях помогает сократить количество пищевых отходов и решить главную проблему шведского стола.
«В арабском языке мы называем это “харам” (с арабского — “запрет”). Плохо для всего человечества, когда одни люди страдают и умирают от голода, а другие выбрасывают еду», — заключил он.
В декабре прошлого года председатель Ассоциации отельеров и менеджеров Средиземноморья Каан Кавалоглу предложил отказаться от системы «все включено» и перейти на вариант, когда туристы выбирают только те опции, которые им нужны — к примеру, отказавшись от алкоголя. С такими предложениями регулярно выступают те или иные представители туриндустрии.
Ранее ряд представителей турецкой туристической отрасли заявили о необходимости пересмотра и даже ликвидации системы «все включено» в турецких отелях. Тема периодически появляется в турецких СМИ, но многие отели продолжают оказывать услуги по традиционной системе, которая привлекает туристов со всего мира, в том числе и из России.