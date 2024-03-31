В Египте раскрыли судьбу системы «все включено» в отелях

В декабре прошлого года председатель Ассоциации отельеров и менеджеров Средиземноморья Каан Кавалоглу предложил отказаться от системы «все включено» и перейти на вариант, когда туристы выбирают только те опции, которые им нужны — к примеру, отказавшись от алкоголя. С такими предложениями регулярно выступают те или иные представители туриндустрии.