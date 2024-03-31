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В Египте раскрыли судьбу системы «все включено» в отелях

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Египетские отели не планируют отказываться от системы «все включено», но в сервисе есть некоторые изменения, заявил РИА Новости глава управления по туризму Египта (ETA) Амр Элькади.

Источник: © РИА Новости

«Я так не думаю. Формат “все включено” отлично подходит для семей с детьми, которым нравится сидеть у бассейна, пользоваться шведским столом в любое время. Решение остается за отелями, и они продолжают использовать систему “все включено”, но с небольшими изменениями», — сказал Элькади.

По его словам, многие отели республики, помимо классического шведского стола, добавили для посетителей опцию посещения ресторанов A la carte. «Ты можешь как посетить шведский стол, так и выбрать в отеле ресторан, например, итальянский, китайский, за который ты также не будешь доплачивать», — уточнил он.

Собеседник агентства обратил внимание, что такой формат питания в отелях помогает сократить количество пищевых отходов и решить главную проблему шведского стола.

«В арабском языке мы называем это “харам” (с арабского — “запрет”). Плохо для всего человечества, когда одни люди страдают и умирают от голода, а другие выбрасывают еду», — заключил он.

В декабре прошлого года председатель Ассоциации отельеров и менеджеров Средиземноморья Каан Кавалоглу предложил отказаться от системы «все включено» и перейти на вариант, когда туристы выбирают только те опции, которые им нужны — к примеру, отказавшись от алкоголя. С такими предложениями регулярно выступают те или иные представители туриндустрии.

Ранее ряд представителей турецкой туристической отрасли заявили о необходимости пересмотра и даже ликвидации системы «все включено» в турецких отелях. Тема периодически появляется в турецких СМИ, но многие отели продолжают оказывать услуги по традиционной системе, которая привлекает туристов со всего мира, в том числе и из России.

туризм и отдых