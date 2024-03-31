На строительство детсада в Воронеже готовы потратить почти 350 миллионов

Управление строительной политики Воронежа начало поиск подрядчика строительства детского сада на 280 мест на улице Остужева в микрорайоне Процессор. Начальная цена контракта составляет 346,7 миллионов рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок, финансирование будет осуществляться за счет областного и муниципального бюджетов.
Подрядчику предстоит построить двухэтажный детский сад площадью 5,8 тысяч кв. м. на участке на 10,7 тысяч кв. м. В раамках контракта требуется установить блочно-модульную котельную, систему наружного освещения, парковку, а также обустроить 12 детских игровых площадок и две спортивные, 12 теневых навесов и два навеса для колясок и санок.
Работы нужно выполнить в три этапа 3 августа 2026 года. Подавать заявки на участие в торгах можно до 15 апреля. Итоги планируется подвести 17 апреля.
Отметим, что осенью 2023 года в том же микрорайоне уже была открыта школа № 107 на 1,5 тыс. учеников. Строительство вело ООО «Воронеж строй комплекс», к моменту окончанию работ стоимость строительства выросла с 1,2 миллиардов до 1,56 миллиардов рублей.