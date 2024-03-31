На строительство детсада в Воронеже готовы потратить почти 350 миллионов

Подрядчику предстоит построить двухэтажный детский сад площадью 5,8 тысяч кв. м. на участке на 10,7 тысяч кв. м. В раамках контракта требуется установить блочно-модульную котельную, систему наружного освещения, парковку, а также обустроить 12 детских игровых площадок и две спортивные, 12 теневых навесов и два навеса для колясок и санок.