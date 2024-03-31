В семи округах столицы временно изменится схема движения транспорта

С 1 апреля по 24 мая и с 18 октября по 29 ноября будет ограничено движение по одной полосе на участках Коровинского шоссе в районе дома 2 а и дома 1, корпуса 1 соответственно. Кроме того, с 24 мая по 18 октября перекроют по две полосы в каждом направлении на участке Коровинского шоссе от дома 1 а до дома 1, корпуса 1. В этих местах будут прокладывать инженерные сети.