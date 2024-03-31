В семи округах столицы временно изменится схема движения транспорта

С 1 апреля по 30 июня на участке Московской кольцевой автодороги в районе пересечения с Липецкой улицей будет частично закрыта одна полоса в каждом направлении. Движение по другим пяти сохранится. Ограничения связаны с реконструкцией транспортной развязки.
В период с 1 апреля по 10 июня на нескольких участках Мещанской и Троицкой улиц, а также Лаврского, 2-го Троицкого, Калмыкова переулков и переулка Васнецова перекроют по одной полосе. Здесь обновят инженерные сети. Движение в этих местах сохранят за счет временного запрета парковки.
С 1 по 30 апреля на участке улицы Грина около владения 1, корпуса 3 закроют одну полосу в связи с проведением строительных работ.
С 1 по 28 апреля на участке улицы 1812 года в районе дома 12 будет недоступна для движения одна полоса. Чтобы автомобилисты могли проехать, парковаться здесь запретят. Кроме того, еще одну полосу перекроют на участке около дома 2, строения 15 на улице Дениса Давыдова. Все ограничения связаны с работами по обновлению инженерных коммуникаций.
С 1 по 30 апреля из-за строительных работ будет закрыта одна полоса на участке 6-го проезда Подбельского от дома 8, строения 2 до дома 12 а.
С 1 апреля по 24 мая и с 18 октября по 29 ноября будет ограничено движение по одной полосе на участках Коровинского шоссе в районе дома 2 а и дома 1, корпуса 1 соответственно. Кроме того, с 24 мая по 18 октября перекроют по две полосы в каждом направлении на участке Коровинского шоссе от дома 1 а до дома 1, корпуса 1. В этих местах будут прокладывать инженерные сети.
С 1 апреля по 21 декабря в связи с проведением строительных работ для проезда будет закрыт участок улицы Мясищева от дома 42 до дома 39 на Филевском бульваре.
Кроме того, с 1 апреля по 30 сентября на участке Подольского шоссе от дома 1, строения 17 до дома 1, строения 20 на улице Даниловский Вал будет недоступна для движения одна полоса. В этом месте также запретят парковаться.
С 1 апреля по 10 ноября на участке улицы Щипок в районе владения 26, строения 2 будут поочередно перекрывать по одной полосе в связи со строительными работами. С 1 по 10 апреля с 01:30 до 05:30 здесь запретят парковаться.
1 апреля с 10:00 до 14:00 из-за киносъемок ненадолго перекроют участок 1-го Саратовского проезда в районе дома 2/6.
Водителям рекомендуют планировать маршрут заранее.