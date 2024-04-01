Как Александр Рогов преобразил героиню из Владивостока и что сказал про город: городская сумасшедшая

«Мы с вами вместе летим за 9 тысяч км от Москвы, на другой конец страны… И это — Владивосток», — так Александр Рогов начал программу.

Отношения с Владивостоком у Рогова не задались с самого начала: город он назвал «каким-то серым», спать из-за джет-лага не получалось, а фанаты лезли за фото прямо во время съемок, так что стилист «орал и визжал».

Героиня шоу — многодетная мама Наталья. Ее муж — военный-подводник, так что практически весь быт и воспитание детей на ней, как и небольшой бизнес по созданию детской одежды. Наташа попросила обновить ее образ, чтобы стать яркой.

Александр Рогов это и сделал. Новый гардероб героини он составил из вещей в пайетках, в том числе красного цвета, и лакированной обуви. Так, в качестве одного из образов стилист предложил полосатый джемпер, юбку в пайетках, белые носки и леопардовые лоферы. Над этим луком героиня расхохоталась в голос, не стесняясь камер и Александра — назвала себя в новой одежде городской сумасшедшей. В финал программы этот наряд не вошел.