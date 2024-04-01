Как Александр Рогов преобразил героиню из Владивостока и что сказал про город: городская сумасшедшая

«Мы с вами вместе летим за 9 тысяч км от Москвы, на другой конец страны… И это — Владивосток», — так Александр Рогов начал программу.
Отношения с Владивостоком у Рогова не задались с самого начала: город он назвал «каким-то серым», спать из-за джет-лага не получалось, а фанаты лезли за фото прямо во время съемок, так что стилист «орал и визжал».
Героиня шоу — многодетная мама Наталья. Ее муж — военный-подводник, так что практически весь быт и воспитание детей на ней, как и небольшой бизнес по созданию детской одежды. Наташа попросила обновить ее образ, чтобы стать яркой.
На второй день во Владивостоке Александр Рогов немного потеплел к городу, а после экскурсии на вертолете оценил природу — море и сопки.
Ранее сообщалось о том, что стилист Александр Рогов прилетел во Владивосток. Съемки проходили в торговом центре «Калина Молл», и фанатки сильно мешали процессу — снимали ведущего на видео и походили за фото и автографами прямо во время съемочного процесса. Стилист «орал и визжал», а после записывал извинения в своем телеграм-канале.