29 школ Екатеринбурга уже завершили прием первоклашек

Итоги первого дня подачи заявлений подвел департамент образования Екатеринбурга. По его данным, приемная кампания 2024−2025 учебного года стартовала на Едином портале Госуслуг в 00.00 1 апреля, а в 08.00 записать своих детей можно было очно во всех городских школах. К 12.00 было зарегистрировано 15 тыс. 649 заявлений. Очередность уже можно проверить по ссылке.