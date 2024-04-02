Мексиканский режиссер Серхио Ольхович получил российское гражданство

«Первого апреля в посольстве России в Мексике прошла торжественная церемония вручения паспорта гражданина РФ режиссеру Серхио Ольховичу», — говорится в сообщении в Telegram-канале дипмиссии.
Ольхович родился в 1941 году в Индонезии в семье инженера-нефтяника российского происхождения Владимира Ольховича и мексиканки Катарины Грин. В Мексике он окончил режиссерский факультет театрального училища, после чего получил образование во ВГИК как режиссер кино и телевидения.
Вернувшись в Мексику, Ольхович в 1972 году дебютировал в полнометражном кино с фильмом «Кукла королевы» по одноименному рассказу Карлоса Фуэнтеса. В 1975 году режиссер был номинирован на Золотой приз IX Московского международного кинофестиваля с картиной «Дом на Юге», а в 1988 году стал лауреатом премии мексиканской киноакадемии.
«Сегодня Россия возродилась как великая нация. Сегодня Россия и ее президент — надежда нового формирующегося мира», — заявил режиссер на церемонии вручения российского паспорта.