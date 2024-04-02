Мексиканский режиссер Серхио Ольхович получил российское гражданство

Вернувшись в Мексику, Ольхович в 1972 году дебютировал в полнометражном кино с фильмом «Кукла королевы» по одноименному рассказу Карлоса Фуэнтеса. В 1975 году режиссер был номинирован на Золотой приз IX Московского международного кинофестиваля с картиной «Дом на Юге», а в 1988 году стал лауреатом премии мексиканской киноакадемии.