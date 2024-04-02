Из Красной книги Татарстана исключили бурового медведя. Это связано с ростом его популяции, сообщает Госкомитет республики по биоресурсам.
Как пояснили в пресс-службе ведомства, популяция косолапых выросла за счет их миграции из соседних регионов. В среднем в Татарстане постоянно обитают 70 медведей. Они чаще всего встречаются в Мамадышском, Рыбно-Слободском, Арском, Высокогорском, Тетюшском, Сабинском, Тюлячинском районах.
В республике в последние годы численность бурого медведя выросла в два раза. Однако охота на него пока запрещена.
Напомним, в Татарстане в 2025 году планируют переиздать Красную книгу.