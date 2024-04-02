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Из Красной книги Татарстана исключили бурового медведя

Это связано с ростом его популяции.

Источник: Комсомольская правда

Из Красной книги Татарстана исключили бурового медведя. Это связано с ростом его популяции, сообщает Госкомитет республики по биоресурсам.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, популяция косолапых выросла за счет их миграции из соседних регионов. В среднем в Татарстане постоянно обитают 70 медведей. Они чаще всего встречаются в Мамадышском, Рыбно-Слободском, Арском, Высокогорском, Тетюшском, Сабинском, Тюлячинском районах.

В республике в последние годы численность бурого медведя выросла в два раза. Однако охота на него пока запрещена.

Напомним, в Татарстане в 2025 году планируют переиздать Красную книгу.

флора и фауна