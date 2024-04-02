Сады, созданные на «Атмофесте» в Екатеринбурге, останутся на площадке фестиваля навсегда

Планируется, что через пять лет по мере необходимости в их общий облик будут вносить изменения. При этом зеленые пространства представляют и большой научный интерес. По словам директора «Атмофеста» Юлии Сорокиной, на примере фестивальных садов можно будет изучать, как на протяжении длительного времени одни растения соседствуют с другими, а также как те или иные виды растений реагируют на высокую антропогенную и рекреационную нагрузку.