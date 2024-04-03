Майнеры из Черемхово похитили электричество на сумму более 2 млн рублей

ОГУЭП «Облкоммунэнерго» во время рейда выявила провода в обход счетчиков и оборудование для майнинга на частной подстанции в Черемхово. Специалисты обнаружили у потребителей по трем юридическим лицам неучтенное потребление электроэнергии на сумму более 2 млн рублей, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Облкоммунэнерго.
К подозрительным потребителям были направлены контрольные группы.
Во время подхода к одной из частных подстанций послышался звук работы майнингового оборудования, после чего был вызван наряд полиции. При осмотре подстанции выявили несколько машинок для майнинга. При проверке прибора учета выяснилось, что в его работу было произведено вмешательство. Прибор заменили, а на потребителя составили акт безучетного потребления на 219 тысяч кВт*ч.
На другой частной подстанции во время проверки обнаружили подключение трехфазного шунтирующего провода к отходящим шинам трансформатора. Во врем отключения вводного рубильника также отключался прибор учета электроэнергии, однако напряжение на отходящих автоматах оставалось. Таким образом велось потребление электричества мимо прибора учета.
Всего три проверенных юрлица потребили без учета электричество на сумму, превышающую 2 млн рублей. Все акты безучетного потребления были направлены в Сбытовую организацию.