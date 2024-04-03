Майнеры из Черемхово похитили электричество на сумму более 2 млн рублей

Во время подхода к одной из частных подстанций послышался звук работы майнингового оборудования, после чего был вызван наряд полиции. При осмотре подстанции выявили несколько машинок для майнинга. При проверке прибора учета выяснилось, что в его работу было произведено вмешательство. Прибор заменили, а на потребителя составили акт безучетного потребления на 219 тысяч кВт*ч.