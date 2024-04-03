Самарский актер Владимир Гальченко стал народным артистом РФ

— От жителей Самарской области и от себя лично поздравляю с присвоением звания. Высочайший профессионализм, обаяние и талант всегда выделяли вас и привели к авторитету, уважению и любви зрителей. От всей души желаю крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, творческого вдохновения, ярких ролей, мира и благополучия, — сказал глава региона.