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Самарский актер Владимир Гальченко стал народным артистом РФ

Актеру самарского драмтеатра Владимиру Гальченко присвоили звание народного артиста РФ.

Источник: драмтеатр Самары

Председателя самарского отделения Союза театральных деятелей РФ, актера самарского драмтеатра Владимира Гальченко удостоили почетного звания. Теперь он народный артист РФ. В среду, 3 апреля, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

С присвоением почетного звания Гальченко поздравил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в правительственной телеграмме. Он отметил, что это заслуженное признание таланта и огромного вклада в сохранение и развитие отечественного театрального искусства.

— От жителей Самарской области и от себя лично поздравляю с присвоением звания. Высочайший профессионализм, обаяние и талант всегда выделяли вас и привели к авторитету, уважению и любви зрителей. От всей души желаю крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, творческого вдохновения, ярких ролей, мира и благополучия, — сказал глава региона.

Дмитрий Азаров отметил также вклад Владимира Гальченко в развитие отделения Союза театральных деятелей и выразил уверенность, что деятельность самарского актера и дальше будет способствовать развитию культуры как в Самарской области, так и России.

театр