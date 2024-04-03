Ареал клещей из-за потепления в Беларуси расширяется на север

МИНСК, 3 апр — Sputnik. Период активности клещей в Беларуси увеличивается из-за потепления климата, сообщила журналистам энтомолог Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Светлана Яшкова, передаёт корреспондент Sputnik Беларусь.
«Поэтому с конца зимы до поздней осени не исключена возможность заражения человека клещевыми инфекциями», — отметила энтомолог.
Сейчас примерный период активности клещей в стране — десять месяцев (с февраля по ноябрь). Также все более теплый климат становится причиной расширения ареала обитания иксодовых клещей на север.
Как правило, клещи присасываются в лесу (44% случаев), а также в сельской местности и на дачах — 35%.
В этом году с февраля по март было свыше 220 обращений граждан по поводу присасывания клещей. В прошлом году было зафиксировано более 31 тысячи случаев (плюс 11% к 2022 году).
Проснулись рано
В начале марта Брестский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья сообщал, что в этом году сезон клещей начался довольно рано. Это связано с климатом.
«В 2024 году первые клещи на маршруте были уже 31 января — 1,0 экз. на фл/км в Каменецком районе», — говорилось в сообщении центра.
Гродненский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья в свою очередь сообщал, что в Гродно 26 февраля зафиксирован первый случай присасывания клеща. Это произошло на приусадебном участке в микрорайоне «Барановичи».
В чем опасность
Укус клеща опасен не сам по себе, а тем, что эти членистоногие переносят опасные инфекции: клещевой энцефалит, болезнь Лайма, анаплазмоз, эрлихиоз. Чтобы узнать, был ли клещ носителем этих заболеваний, его можно сдать для исследований в лабораторию. Адрес ближайшей подскажут в больнице или поликлинике.
Вероятность заражения есть даже при кратковременном укусе. Для профилактики заболеваний после укуса нужно как можно скорее проконсультироваться с врачом. Обычно от энцефалита помогает прививка, а от других клещевых инфекций — препарат Доксициклин.
Как отметила Святлана Яшкова, в Беларуси чаще всего фиксируются заражения двумя клещевыми инфекциями: болезнью Лайма и клещевым энцефалитом.
В среднем в год бывает более 2 тысяч случаев заражения болезнью Лайма и свыше 200 — клещевого энцефалита.