Ареал клещей из-за потепления в Беларуси расширяется на север

Укус клеща опасен не сам по себе, а тем, что эти членистоногие переносят опасные инфекции: клещевой энцефалит, болезнь Лайма, анаплазмоз, эрлихиоз. Чтобы узнать, был ли клещ носителем этих заболеваний, его можно сдать для исследований в лабораторию. Адрес ближайшей подскажут в больнице или поликлинике.