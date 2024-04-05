Ушел из жизни известный детский поэт Раим Фархади

Как сообщила пресс-служба Союза писателей Узбекистана, Раим Фархади скончался 4 апреля в возрасте почти 82 лет.
Раим Хакимович Фархади родился 16 мая 1942 года в Самарканде. В 1965 году окончил Самаркандский медицинский институт, в 1971 году — Литературный институт имени Максима Горького.
Трудовую деятельность начал в 1967 году. Работал лектором в молодежной организации, заведовал отделом поэзии в журнале «Звезда Востока», был заместителем главного редактора Издательства литературы и искусства имени Гафура Гуляма, редактором отдела культуры газеты «Народное слово» и других..
До настоящего времени был председателем совета русскоязычной литературы Союза писателей и главным редактором «Булокча» («Родничок»).
Любовь к природе — одна из главных тем в его творчестве. Раим Фархади был частым гостем в школах Ташкента и других городов Узбекистана.
Раим Фархади написал более 50 книг в жанре прозы и поэзии. Он также был выдающимся переводчиком, автором переводов на русский язык детских стихов на узбекском языке, а также газелей Навои и Бабура.
В 1989 году ему было присвоено почетное звание «Заслуженный деятель культуры Узбекистана», в 1999 году он был награжден орденом «Дустлик».