Игорь Бутман станет хэдлайнером фестиваля джаза в Уфе

7 апреля, в заключительный день фестиваля, уфимскую публику ждёт встреча с одним из самых знаменитых джазовых коллективов страны — Квинтетом Игоря Бутмана. Маэстро не раз выступал в Уфе как в рамках фестиваля «Розовая пантера», так и с сольными концертами. Игорь Бутман известен не только как самый востребованный российский джазмен современности, но и обладатель отменного чувства юмора — он способен удивить любую аудиторию. А ещё он очень разносторонний музыкант. В его плейлисте не только джазовые стандарты, но и эстрадные композиции и даже рок-баллады, такие, как «Наш сосед» из репертуара Эдиты Пьехи или Smoke on the Water легендарных Deep Purple. Игорь Бутман часто исполняет на концертах и свои собственные произведения. Одна из его самых любимых — это композиция «Ностальгия».