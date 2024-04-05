Игорь Бутман станет хэдлайнером фестиваля джаза в Уфе

С 5 по 7 апреля Уфа вновь станет столицей джаза. В большом зале Башкирской филармонии выступят артисты, чьи имена хорошо знакомы любителям жанра, а также те, кто впервые предстанет перед российской публикой. Открывается «Розовая пантера» 5 апреля концертом, в котором будут солировать хорошо знакомый уфимскому зрителю джазмен из Екатеринбурга, обладатель титула «Лучший трубач России» Сергей Пронь и турецкая джазовая вокалистка Сибель Кёсе, манера исполнения которой, по мнению критиков, напоминает легендарную американскую икону джаза Эллу Фицджеральд. «Первая леди турецкого джаза», как часто называют певицу, постоянная участница многих известных фестивалей во Франции, Польше и Турции. В Уфе она выступит впервые.
6 апреля в фестивальной программе не менее интересный участник — певец из Камеруна Кристел Йомо Кэмганг, который не только впервые выступит в башкирской столице, но и России. Его выступление пройдёт в рамках саммита «Россия — Африка». Молодой артист поёт в жанрах соул, ритм-энд-блюз и является большим поклонником ещё одной иконы мирового джаза Рэя Чарльза, в знак признательность которому представит в Уфе трибьют-альбом. В это же день на «Розовой пантере» выступит московское Трио Игоря Яковенко, в составе которого Игорь Яковенко (рояль), Игнат Кривцов (ударные) и Полина Белан (контрабас).
7 апреля, в заключительный день фестиваля, уфимскую публику ждёт встреча с одним из самых знаменитых джазовых коллективов страны — Квинтетом Игоря Бутмана. Маэстро не раз выступал в Уфе как в рамках фестиваля «Розовая пантера», так и с сольными концертами. Игорь Бутман известен не только как самый востребованный российский джазмен современности, но и обладатель отменного чувства юмора — он способен удивить любую аудиторию. А ещё он очень разносторонний музыкант. В его плейлисте не только джазовые стандарты, но и эстрадные композиции и даже рок-баллады, такие, как «Наш сосед» из репертуара Эдиты Пьехи или Smoke on the Water легендарных Deep Purple. Игорь Бутман часто исполняет на концертах и свои собственные произведения. Одна из его самых любимых — это композиция «Ностальгия».
— Я её играю, когда мне грустно и когда мне радостно. Она своего рода внутренние весы моей души, — признался Игорь Бутман. — Если бы мне пришлось выбрать всего одну-единственную композицию, которую я бы слушал на протяжении всей своей жизни, то это была бы «Ностальгия».
Наверняка «Ностальгия» прозвучит в финале «Розовой пантеры», ведь редкий концерт маэстро обходится без этой удивительной композиции. Остаётся добавить, что все три фестивальных дня на сцене будет Биг-бэнд Башкирской филармонии под управлением Олега Касимова, а в качестве ведущего выступит хорошо известный уфимским поклонникам джаза музыковед Кирилл Мошков. 7 апреля в 17.00 в малом зале филармонии состоится презентация его книги «Джаз 100: столетие российской джазовой сцены 1922−2022». Вход свободный. А каждый вечер с 5 по 7 апреля в Уфимском джаз-клубе будут проходить традиционные джем-сейшены с участниками и гостями «Розовой пантеры». Начало в 22.00.