В эти выходные в Татарстан вновь придет ощутимое похолодание

В воскресенье, 7-го числа, Татарстан окажется под влиянием антициклона. Соответственно, осадки маловероятны. При этом начнется постепенное потепление: в темное время суток ожидается от −4 до +1 градуса, в светлое — уже от +6 до +11 градусов.