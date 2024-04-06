Михаил Дегтярев встретился с кинорежиссером Андреем Кончаловским

Как отметил губернатор, в своем уникальном проекте всемирно известный российский режиссер не просто поддерживает тезис президента России Владимира Путина о том, что «опережающее развитие дальневосточных регионов — это наш абсолютный приоритет на весь XXI век». Он объясняет, почему без Дальнего Востока Россия не будет Россией.