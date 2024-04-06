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Михаил Дегтярев встретился с кинорежиссером Андреем Кончаловским

Губернатор Хабаровского края находится в рабочей поездке в Москве.

Источник: Правительство Хабаровского края

Новый документальный фильм «Край. Дальний Восток» (6+) обсудили глава Хабаровского края Михаил Дегтярев и режиссер Андрей Кончаловский в ходе встречи, состоявшейся в Москве, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Хабаровского края.

Как отметил губернатор, в своем уникальном проекте всемирно известный российский режиссер не просто поддерживает тезис президента России Владимира Путина о том, что «опережающее развитие дальневосточных регионов — это наш абсолютный приоритет на весь XXI век». Он объясняет, почему без Дальнего Востока Россия не будет Россией.

В 16 сериях Андрей Кончаловский расскажет о строительстве дорог и железнодорожных артерий, развитии портов и логистических центров, разработке месторождений и создании новейших производственных предприятий, преображении городов, возникновении научных центров и культурных институций, повышении привлекательности Дальнего Востока для туристов.

Творческая группа режиссера совершит масштабное путешествие по дальневосточным регионам и поведает о нашей истории и национальной культуре, которая бережно хранится жителями региона.

— Мы поддерживаем намерение показать, что главное богатство нашего края — это люди. Ждем Андрея Сергеевича и его команду в Хабаровском крае! — подчеркнул Михаил Дегтярев.

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