Михаил Дегтярев встретился с кинорежиссером Андреем Кончаловским

Новый документальный фильм «Край. Дальний Восток» (6+) обсудили глава Хабаровского края Михаил Дегтярев и режиссер Андрей Кончаловский в ходе встречи, состоявшейся в Москве, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Хабаровского края.
Как отметил губернатор, в своем уникальном проекте всемирно известный российский режиссер не просто поддерживает тезис президента России Владимира Путина о том, что «опережающее развитие дальневосточных регионов — это наш абсолютный приоритет на весь XXI век». Он объясняет, почему без Дальнего Востока Россия не будет Россией.
В 16 сериях Андрей Кончаловский расскажет о строительстве дорог и железнодорожных артерий, развитии портов и логистических центров, разработке месторождений и создании новейших производственных предприятий, преображении городов, возникновении научных центров и культурных институций, повышении привлекательности Дальнего Востока для туристов.
Творческая группа режиссера совершит масштабное путешествие по дальневосточным регионам и поведает о нашей истории и национальной культуре, которая бережно хранится жителями региона.
— Мы поддерживаем намерение показать, что главное богатство нашего края — это люди. Ждем Андрея Сергеевича и его команду в Хабаровском крае! — подчеркнул Михаил Дегтярев.