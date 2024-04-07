Учительница из Совгавани выиграла авто в краевой викторине #ВсейСемьей27

Победительницей викторины #ВсейСемьей27, прошедшей в Хабаровском крае, стала Лилия из Советской Гавани. В качестве подарка ей достался современный автомобиль, говорится на официальном сайте мероприятия.
Лилия работает учительницей начальных классов в одной из городских школ. В этом году она с мужем отметила серебряную свадьбу. У женщины две дочери, старшая из которых, Елизавета, пошла по стопам матери и заканчивает педагогический университет.
«Всей семьёй любим ходить на природу, летом катаемся на велосипедах, а зимой на лыжах. С нами вместе проживает моя мама. Во всем стараемся поддерживать друг друга», — рассказала о себе победительница.
Напомним, викторина #ВсейСемьей27 проходила в Хабаровском крае в рамках Года семьи, объявленного Президентом РФ Владимиром Путиным. В ней приняли участие свыше 397 тысяч жителей региона. За организационный момент отвечали 2 тысячи волонтёров, которые работали на 700 площадках во всех населённых пунктах края.