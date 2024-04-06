«В течение 20 лет»: Маск сделал прогноз о конце человечества

Так он ответил на вопрос журналиста и футуролога Эда Крассенштейна о том, когда наступит конец человеческой цивилизации.
«Если мы станем межпланетными, а затем и межзвездными, наша цивилизация просуществует миллионы лет. Если нет, то, вероятно, всего через несколько сотен лет», — написал Маск.
По мнению бизнесмена, человечеству необходимо сохранять нынешний технологический уровень до тех пор, пока Марс не станет самодостаточным местом для жизни, что, на его взгляд, может произойти в течение 20 лет.
Ранее Маск назвал демографический коллапс самой большой проблемой, которая угрожает людям на Земле.