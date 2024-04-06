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«В течение 20 лет»: Маск сделал прогноз о конце человечества

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Цивилизация просуществует лишь несколько сотен лет, если человечество не станет «межпланетным», заявил американский предприниматель Илон Маск в соцсети X.

Источник: Reuters

Так он ответил на вопрос журналиста и футуролога Эда Крассенштейна о том, когда наступит конец человеческой цивилизации.

«Если мы станем межпланетными, а затем и межзвездными, наша цивилизация просуществует миллионы лет. Если нет, то, вероятно, всего через несколько сотен лет», — написал Маск.

По мнению бизнесмена, человечеству необходимо сохранять нынешний технологический уровень до тех пор, пока Марс не станет самодостаточным местом для жизни, что, на его взгляд, может произойти в течение 20 лет.

Ранее Маск назвал демографический коллапс самой большой проблемой, которая угрожает людям на Земле.