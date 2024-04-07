Праздничный намаз пройдет в мечети Кул Шариф: как отметят Ураза-байрам в Татарстане 2024

Ураза-байрам — один из главных мусульманских праздников, который отмечается в конце священного месяца Рамадан. В этот день мусульмане всего мира отмечают окончание поста.
Праздник Ураза-байрам начинается с утренней молитвы в мечети, после чего семьи собираются вместе, чтобы разделить радость и благословения этого священного дня.
Какого числа Ураза-байрам в Татарстане 2024
Великий мусульманский праздник Ураза-байрам пройдет во всех мечетях Татарстана 10 апреля. По указу главы республики Рустама Минниханова этот день объявлен в регионе выходным днем. При этом 9 апреля — рабочий день, будет сокращен на час.
Ураза-байрам в Татарстане: расписание намазов 10 апреля 2024
В городах республики празднование начнется в 6.30 с чтения аятов Куръана. Продолжится гает-вагазами в 7.00. Праздничный намаз будет совершен в 7.30. В мечетях сельской местности в Духовном управлении мусульман Татарстана советуют праздничный намаз провести спустя полчаса после рассвета.
В Казани праздничный намаз в честь Ураза-байрам проведут также в мечети Кул Шариф. Вход в нее для туристов будет закрыт 9 апреля с 18.00 и открыт 10 апреля в 9.00.