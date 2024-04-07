Праздничный намаз пройдет в мечети Кул Шариф: как отметят Ураза-байрам в Татарстане 2024

Великий мусульманский праздник Ураза-байрам пройдет во всех мечетях Татарстана 10 апреля. По указу главы республики Рустама Минниханова этот день объявлен в регионе выходным днем. При этом 9 апреля — рабочий день, будет сокращен на час.