В Краснодаре на тротуарах «выросли» столбы

В своем официальном Telegram-канале Евгений Наумов выложил видео с появившимися прямо посередине нового тротуара столбами на улице Ратной Славы. Совсем недавно здесь провели работы по реконструкции.
На аппаратном совещании, с которого градоначальник начал рабочую неделю, он дал поручение не только в ближайшее время разобраться в вопросе, но и принять меры по устранению проблем на этой улице, а также привести в порядок территорию в Комсомольском микрорайоне.
Ранее «МК на Кубани» писал, что в Юбилейном микрорайоне обновят набережную.