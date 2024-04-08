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В Краснодаре на тротуарах «выросли» столбы

О необычных преградах, выросших на улицах краевой столицы, рассказал глава Краснодара.

Источник: Евгений Наумов | глава Краснодара

В своем официальном Telegram-канале Евгений Наумов выложил видео с появившимися прямо посередине нового тротуара столбами на улице Ратной Славы. Совсем недавно здесь провели работы по реконструкции.

На аппаратном совещании, с которого градоначальник начал рабочую неделю, он дал поручение не только в ближайшее время разобраться в вопросе, но и принять меры по устранению проблем на этой улице, а также привести в порядок территорию в Комсомольском микрорайоне.

Ранее «МК на Кубани» писал, что в Юбилейном микрорайоне обновят набережную.