Путешествуем по России | Севастополь

Еще в IV веке до н.э. греки основали на этом месте город Херсонес. Наши предки называли его Корсунью, затем, по приказу Екатерины II на берегах бухты построили поселение с татарским названием Ахтияр. Именно оно позже стало крепостью Севастополь. В городе более 1500 достопримечательностей, поэтому каждый найдет здесь что-то близкое именно ему. Пока одни завороженно изучают бесценные артефакты античного Херсонеса, а вторые — посещают многочисленные места боевой славы, третьи могут расслабленно загорать и купаться на чудесных черноморских пляжах. На что же стоит обратить свое внимание в первую очередь?