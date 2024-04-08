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Путешествуем по России | Севастополь

В Севастополь невозможно не влюбиться. Настоящая жемчужина черноморского побережья с залитыми солнцем набережными и доброжелательными людьми привлекает туристов круглый год. Город-герой, морская крепость, главная база Черноморского флота и один из древнейших и крупнейших городов Крымского полуострова приглашает в невероятное путешествие по красивым местам и ярким страницам своей истории.

Еще в IV веке до н.э. греки основали на этом месте город Херсонес. Наши предки называли его Корсунью, затем, по приказу Екатерины II на берегах бухты построили поселение с татарским названием Ахтияр. Именно оно позже стало крепостью Севастополь. В городе более 1500 достопримечательностей, поэтому каждый найдет здесь что-то близкое именно ему. Пока одни завороженно изучают бесценные артефакты античного Херсонеса, а вторые — посещают многочисленные места боевой славы, третьи могут расслабленно загорать и купаться на чудесных черноморских пляжах. На что же стоит обратить свое внимание в первую очередь?

Как изменился Крым за 10 лет со дня воссоединения с Россией можно увидеть в коллекции.