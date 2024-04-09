Спикер Заксобрания попросил жителей Красноярского края вовремя сообщать о природных пожарах

«Опыт прошедших лет показал, что любая оплошность — оставленный без присмотра костер или брошенная спичка — может привести к трагедии, после которой приходиться восстанавливаться всем миром, — сказал Алексей Додатко. — Что касается паводков, то ситуация в регионе под контролем. Но расслабляться нельзя. Депутаты в округах также внимательно следят за обстановкой», — отметил Алексей Додатко.