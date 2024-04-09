Верующие волгоградцы готовятся к шестой неделе Великого поста

Шестая неделя Великого поста считается особенной, так как на нее приходится Лазарева суббота — один из больших христианских праздников. В этот день люди вспоминают чудо воскрешения Иисусом Христом праведного Лазаря. А на следующий день отмечается Вербное воскресенье, посвященное входу Иисуса Христа в Иерусалим.