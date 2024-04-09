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Верующие волгоградцы готовятся к шестой неделе Великого поста

Продолжается Великий пост, скоро начнется шестая седмица, предшествующая Страстной неделе.

Источник: Волгоградская правда

Шестая неделя Великого поста считается особенной, так как на нее приходится Лазарева суббота — один из больших христианских праздников. В этот день люди вспоминают чудо воскрешения Иисусом Христом праведного Лазаря. А на следующий день отмечается Вербное воскресенье, посвященное входу Иисуса Христа в Иерусалим.

На этой неделе верующие уделяют много времени молитвам и посещают храмы, а также занимаются благотворительностью и помогают нуждающимся.

Важно в эти дни не ссориться, не сквернословить и не таить зла. Нужно разрешить все конфликты и отпустить обиды.

Разрешается употреблять разные крупы, овощи и фрукты.

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