Верующие волгоградцы готовятся к шестой неделе Великого поста

Шестая неделя Великого поста считается особенной, так как на нее приходится Лазарева суббота — один из больших христианских праздников. В этот день люди вспоминают чудо воскрешения Иисусом Христом праведного Лазаря. А на следующий день отмечается Вербное воскресенье, посвященное входу Иисуса Христа в Иерусалим.
На этой неделе верующие уделяют много времени молитвам и посещают храмы, а также занимаются благотворительностью и помогают нуждающимся.
Важно в эти дни не ссориться, не сквернословить и не таить зла. Нужно разрешить все конфликты и отпустить обиды.
Разрешается употреблять разные крупы, овощи и фрукты.