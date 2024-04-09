Тотальный диктант 2024 в Перми: когда пройдет, как зарегистрироваться и подготовиться

В 2024 году ежегодная образовательная акция «Тотальный диктант» пройдет в Перми в субботу, 20 апреля. Она состоится в краевой столице уже в 11-й раз. Ее цель — популяризация грамотности и повышение интереса к русскому языку. Пермяки вновь смогут написать под диктовку текст и проверить уровень своей грамотности. Рассказываем, как зарегистрироваться и подготовиться к «Тотальному диктанту — 2024» в Перми.
Тотальный диктант — это проверка знаний русского языка у населения. Писать работу могут не только ученики и студенты, но и их родители и бабушки с дедушками. И даже если у взрослых дети давно не учатся, они все равно могут прийти на диктант.
Автор текста Тотального диктанта 2024.
Текст для Тотального диктанта-2024 написала российская журналистка, редактор и писательница из Екатеринбурга Анна Матвеева. Она известна как автор романов «Каждые сто лет», «Перевал Дятлова, или Тайна девяти», «Завидное чувство Веры Стениной», «Есть!», многократный финалист премий «Большая книга» и «Национальный бестселлер».
По словам Анны Матвеевой, текст, подготовленный ею для Тотального диктанта-2024, будет посвящен дневникам.
Подготовка к Тотальному диктанту 2024.
Подготовиться к Тотальному диктанту 2024 в Перми помогут специальные подготовительные курсы. Принять участие в бесплатных занятиях «Русский по четвергам» смогут все желающие. Они будут проходить в Пермской краевой библиотеке им. Горького.
Подготовительные курсы состоятся 4, 11 и 18 апреля с 18.30 до 20.30. Присоединиться к занятиям можно в любой момент до дня написания диктанта.
Когда пройдет Тотальный диктант 2024 в Перми и как зарегистрироваться
Сам Тотальный диктант 2024 пройдет в Перми в субботу, 20 апреля, с 13:00 до 15:00. Написать его можно будет на площадках пермских вузов и техникумов, библиотек, торгово-развлекательных центров.
Писать Тотальный диктант 2024 в Перми можно будет как очно, так и онлайн. Регистрация нужна и там, и там. Она откроется 10 апреля на сайте акции totaldict.ru/.
Очникам следует выбрать свой город и одну из площадок проведения Тотального диктанта 2024. Их адреса можно увидеть, зайдя на городскую страничку.