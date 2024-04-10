Эксперт оценил версию о грызунах, испортивших дамбу в Орске

Ранее генеральный подрядчик компании «Спецстрой», которая построила дамбу в Орске в 2010 году, Сергей Комаров заявил в эфире Первого канала, что дамбу прорвало из-за грызунов. По его словам, хватило бы «двух-, трехсантиметровой дырочки, чтобы вода пошла через дамбу».
«Таких свидетельств (о грызунах — ред.) не было. Там, скорее всего, была недостаточная подготовка… Такое впечатление, что забыли выкорчевать лес, может, не вывезли, может, вместе с бревнами засыпали. Чтобы мыши прогрызли дамбу так, что выперло весь грунт со стороны верхнего бьефа в нижний, конечно, сложная история. Если бы они ее разгрызли, они бы сделали это на большом протяжении», — сказал Болгов.
По его словам, иногда специалисты действительно учитывают версию о грызунах, которые на небольших участках плотины могут нанести некий вред, однако, подчеркнул эксперт, как правило, это «экзотическая гипотеза».
«Там (в Орске — ред.) сочетание большого уровня воды в Урале и, скорее всего, строительного брака. А списать можно на кого угодно, можно и на грызунов, их не посадишь», — заявил эксперт.
Прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал, произошел 5 апреля. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. По последним данным, в Орске подтоплены около 7 тысяч жилых домов. Эвакуированы более 2,4 тысячи человек, в том числе почти 800 детей.
Мэр Орска Василий Козупица в начале апреля этого года побывал на дамбе и заявил, что объект находится в удовлетворительном состоянии, без деформаций и просадок, угрозы затоплений поселков нет. По его словам, вода, местами присутствующая у тела гидротехнического сооружения, — нормальное явление. Мэр заявлял, что паводок этого года — первая и серьезная проверка дамбы на прочность.
По факту прорыва дамбы в Орске следователи возбудили уголовные дела по статьям «нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ» и «халатность». В прокуратуре области заявляли, что прорыв дамбы произошел из-за того, что уполномоченными органами не были своевременно приняты меры по содержанию гидротехнического сооружения в надлежащем техническом состоянии.