Эксперт оценил версию о грызунах, испортивших дамбу в Орске

«Таких свидетельств (о грызунах — ред.) не было. Там, скорее всего, была недостаточная подготовка… Такое впечатление, что забыли выкорчевать лес, может, не вывезли, может, вместе с бревнами засыпали. Чтобы мыши прогрызли дамбу так, что выперло весь грунт со стороны верхнего бьефа в нижний, конечно, сложная история. Если бы они ее разгрызли, они бы сделали это на большом протяжении», — сказал Болгов.