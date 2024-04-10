У екатеринбуржца арестовали BMW за более сотни неоплаченных штрафов ГИБДД

В Екатеринбурге судебные приставы разыскали и арестовали автомобиль BMW X5 должника по 119 штрафам ГИБДД и исполнительскому сбору. Мужчина не торопился оплачивать 129-тысячную задолженность, поэтому к каждому штрафу добавился исполнительский сбор, который в общей сложности составил 56 тысяч рублей.
Должник скрывал иномарку, ее судебные приставы нашли в ходе разыскных мероприятий в одном из дворов Верх-Исетского района уральской столицы.
Дорогую иномарку арестовали и изъяли.
«Если в ближайшее время задолженность не будет погашена в полном объеме, включая исполнительский сбор, автомашина будет направлена на оценку и реализацию в ТУ Росимущества», — рассказали в пресс-службе свердловского УФССП.