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У екатеринбуржца арестовали BMW за более сотни неоплаченных штрафов ГИБДД

Мужчина задолжал почти 130 тысяч рублей.

Источник: УФССП по Свердловской области

В Екатеринбурге судебные приставы разыскали и арестовали автомобиль BMW X5 должника по 119 штрафам ГИБДД и исполнительскому сбору. Мужчина не торопился оплачивать 129-тысячную задолженность, поэтому к каждому штрафу добавился исполнительский сбор, который в общей сложности составил 56 тысяч рублей.

Должник скрывал иномарку, ее судебные приставы нашли в ходе разыскных мероприятий в одном из дворов Верх-Исетского района уральской столицы.

Дорогую иномарку арестовали и изъяли.

«Если в ближайшее время задолженность не будет погашена в полном объеме, включая исполнительский сбор, автомашина будет направлена на оценку и реализацию в ТУ Росимущества», — рассказали в пресс-службе свердловского УФССП.

штрафы
ГИБДД