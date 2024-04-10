В Хабаровске запустили мобильные комплексы фиксации превышения скорости

На дорогах Хабаровского края приступили к работе два мобильных комплекса фиксации нарушений скоростного режима. Оборудование установлено в обычных, ничем не примечательных машинах Центра безопасности дорожного движения КГКУ «Хабаровскуправтодор» и фиксирует нарушения ПДД в движении. Пока оно применяется на особо опасных участках дорог Хабаровского района, но в перспективе география расширится, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». — Комплекс работает по согласованному с ГИБДД маршруту, пока территория ограничена Хабаровским районом. Но мы попытаемся максимально охватить остальные дороги Хабаровского края, в основном по направлениям Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре и Хабаровск — Владивосток, потому что тяжесть последствий ДТП на федеральных трассах достаточно велика, — сообщил замначальника Центра автоматизированной фиксации нарушений краевого ГИБДД Александр Камбаров.



Аппарат «Кордон. Про» произведен компанией из Санкт-Петербурга и устанавливается внутри автомобиля, что делает его малозаметным для водителей. Он работает в диапазоне скоростей от 1 до 350 км/час, причем погрешность измерения, согласно данным разработчика, составляет всего 1 км/час. Аппарат следит за дорогой, определяет скорость и госномер нарушителя, записывает нарушение, передает данные на сервер, как через каналы связи 3G и 4G либо по Wi-Fi. — Помимо применения мобильных комплексов, прорабатывается вопрос возобновления работы передвижных комплексов, это всем известные треноги. Сейчас готовится соответствующая техническая документация. Применение как мобильных, так и передвижных комплексов обусловлено аварийностью на том или ином участке трасс. Там, где нет возможности организовать стационарный рубеж контроля, к примеру, из-за отсутствия электричества, — отметил Камбаров. Передвижные комплексы будут работать в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, а также в семи районах края — Бикинском, Ванинском, Вяземском, Комсомольском, Солнечном, Советско-Гаванском районах и в районе им. Лазо.



В настоящее время в регионе работает 85 стационарных комплексов, размещенных на 134 рубежах контроля. В большинстве своем камеры фиксируют нарушения скоростного режима. Однако в последние два года оборудование постепенно становится «умнее» и может определять другие правонарушения. В частности, пристегнут ли водитель ремнем безопасности.





— Конечно есть погрешности, система не всегда может распознать перекинут ли ремень безопасности, если у водителя черная одежда. С этим проблемы зимой. Либо если на сиденьях накидка светлого света, камера может признать её как пассажира. В таких случаях сотрудник ГИБДД уже сам определяет было нарушение или нет, —сказал Александр. Также камеры определяют уступил ли водитель дорогу пешеходу. Сейчас в приоритете у ГИБДД обезопасить участки с высоким уровнем аварийности с участием пешеходов. В частности, в Комсомольске-на-Амуре в первом квартале 2024 года ввели в эксплуатацию шесть комплексов, в том числе на трех нерегулируемых пешеходных переходах.



А в конце 2023 года на аварийно-опасном участке в Хабаровске на пересечении улицы Совхозная и дороги «Обход города Хабаровска 0−13 км» камеры «научили» определять проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора и нарушение дорожных знаков и разметки.