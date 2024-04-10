Куда пойти в Краснодаре 12 апреля: афиша мероприятий ко Дню космонавтики

Так, 12 апреля в 11 часов в Выставочном зале Боевой Славы откроют новую тематическую выставку, затем в том же здании проведут урок мужества.
В Историческом парке «Россия — моя история» гостей ждут интересные мастер-классы, где аниматоры нанесут аквагрим в космическом стиле и помогут своими руками изготовить бумажные открытки «Чудо-ракета». Череду мероприятий продолжит игра «Космическое приключение».
А в 13:00 можно стать участником мультимедийной выставки «Через тернии к звездам». Экскурсоводы расскажут о выдающихся деятелях, живших на Кубани и внесших свой вклад в покорение и изучение космоса.
В 14:00 организаторы проведут мастер-класс «С мечтой о звездах» и «Космо-киновикторину». После этого все желающие смогут присоединиться к лекции «Космонавты Кубани».
Кроме того, для жителей и гостей Краснодара в парке весь день будет работать тематическая фотозона.
Ранее «МК на Кубани» писал, что в Краснодаре представили новый облик фасада Театра драмы.