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Куда пойти в Краснодаре 12 апреля: афиша мероприятий ко Дню космонавтики

В краевой столице в честь празднования Дня космонавтики пройдет ряд мастер-классов, турниров, викторин и игровых программ.

Источник: ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОДАРА

Так, 12 апреля в 11 часов в Выставочном зале Боевой Славы откроют новую тематическую выставку, затем в том же здании проведут урок мужества.

В Историческом парке «Россия — моя история» гостей ждут интересные мастер-классы, где аниматоры нанесут аквагрим в космическом стиле и помогут своими руками изготовить бумажные открытки «Чудо-ракета». Череду мероприятий продолжит игра «Космическое приключение».

А в 13:00 можно стать участником мультимедийной выставки «Через тернии к звездам». Экскурсоводы расскажут о выдающихся деятелях, живших на Кубани и внесших свой вклад в покорение и изучение космоса.

В 14:00 организаторы проведут мастер-класс «С мечтой о звездах» и «Космо-киновикторину». После этого все желающие смогут присоединиться к лекции «Космонавты Кубани».

Кроме того, для жителей и гостей Краснодара в парке весь день будет работать тематическая фотозона.

Ранее «МК на Кубани» писал, что в Краснодаре представили новый облик фасада Театра драмы.

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