В Севастополе появились курсы для сестер милосердия

Первый поток состоит из 32 человек, преимущественно это сестры из сестричества милосердия, посвященного Божией Матери Троеручницы, отметил политик. Практические занятия будут проходить до 14 апреля. Для этих целей работники центра доставили в город-герой все необходимое оборудование.