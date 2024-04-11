В Севастополе появились курсы для сестер милосердия

В Севастополе в учебном центре больницы Святителя Алексия начали подготовку сестер милосердия. Обучение проходит под руководством митрополита Симферопольского и Крымского Тихона, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Первый поток состоит из 32 человек, преимущественно это сестры из сестричества милосердия, посвященного Божией Матери Троеручницы, отметил политик. Практические занятия будут проходить до 14 апреля. Для этих целей работники центра доставили в город-герой все необходимое оборудование.
В дальнейшем планируется запустить работу постоянного центра по обучению на территории Подворья Марфо-Мариинской обители. Главная цель проекта — подготовить сестер милосердия, которые будут помогать в медучреждениях, заключил политик.