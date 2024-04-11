ФСБ рассекретила документы о злодеяниях нацистов в Крыму

В представленных документах детально освещены состав и деятельность подразделений СД (службы безопасности) и ГФП (полевой жандармерии), действовавших в Симферополе. Карательные нацистские органы на всём полуострове проводили операции по поиску и уничтожению партизан, подпольщиков, патриотов и всех людей, не смирившихся с вражеской оккупацией.