ФСБ рассекретила документы о злодеяниях нацистов в Крыму

Крымская наступательная операция началась 8 апреля 1944 года.
«Документы содержат сведения о репрессивной политике нацистских оккупантов в Крыму, преступлениях сотрудников немецко-румынских спецслужб, карательных органов и военных частей на полуострове, а также о расследовании советскими органами безопасности нацистских злодеяний», — говорится в сообщении УФСБ.
В представленных документах детально освещены состав и деятельность подразделений СД (службы безопасности) и ГФП (полевой жандармерии), действовавших в Симферополе. Карательные нацистские органы на всём полуострове проводили операции по поиску и уничтожению партизан, подпольщиков, патриотов и всех людей, не смирившихся с вражеской оккупацией.
В документах приводятся слова коменданта Симферополя Гриммеля Георга, который сообщил контрразведчикам об убийствах, умерщвлении в концлагерях, тюрьмах и душегубках беременных женщин, стариков, детей и душевнобольных. В архивных материалах суда над карателем Мюллером Эбергардом раскрыты ужасные подробности медицинских экспериментов, умерщвления советских военнопленных путем уколов вену растворов.
В материалах проводимых органами безопасности оперативных и следственных мероприятий имеются показания свидетелей-очевидцев злодеяний нацистских оккупантов, в том числе уничтожении душевнобольных детей в специальных автомобилях-душегубках.
Работа Федеральной службы безопасности Российской Федерации по преданию гласности фактов геноцида и сохранению исторической памяти будет продолжена, говорится в сообщении.
Крымская наступательная операция началась 8 апреля 1944 года. Сразу после начала наступления советских войск был освобожден город Армянск, 11 апреля освобождены города Керчь, Джанкой и Красноперекопск, 13 апреля советские войска и партизаны освободили Симферополь, Белогорск, Старый Крым, Евпаторию и Феодосию, 14 апреля — Судак и Бахчисарай, 9 мая был освобожден Севастополь, операция завершилась 12 мая уничтожением остатков 17-й армии вермахта на мысе Херсонес.