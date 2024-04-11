В Уфе врачи спасли новорожденного с «черничным кексом»

В перинатальном центре РКБ им. Г. Г. Куватова 27-летняя пациентка родила доношенного мальчика. При рождении состояние ребенка оцениловась как очень тяжелое, поскольку у него была выраженная дыхательная недостаточность и церебральные нарушения. Малыш был покрыт сыпью по типу «черничного кекса».
Новорожденному оказали первичную реанимационную помощь, а затем перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных, где подключили его к аппарату ИВЛ.
После обследования у мальчика нашли цитомегаловирус. На УЗИ врачи увидели, что печень и селезенка увеличены на 4 см, в головном мозге обнаружены кисты, слабо выражен рисунок извилин и борозд. В плевральных полостях внутренних органов скопилась жидкость. Вследствие поражения вирусом развились гепатит, воспаление легких, почек, сосудистой оболочки и сетчатки глаза, оболочки и вещества головного мозга.
Ребенку провели противовирусную терапию, патогенетическое и посиндромное лечение. Малышу проводили неоднократные переливания компонентов крови — свежезамороженной плазмы, тромбоцитарного концентрата, эритроцитарной массы.
Состояние ребенка стабилизировалось. На девятые сутки с улучшением его перевели в отделение патологии недоношенных и новорожденных детей, а через две недели — в больницу № 17 для дальнейшего лечения.