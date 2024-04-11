В Уфе врачи спасли новорожденного с «черничным кексом»

В перинатальном центре РКБ им. Г. Г. Куватова 27-летняя пациентка родила доношенного мальчика. При рождении состояние ребенка оцениловась как очень тяжелое, поскольку у него была выраженная дыхательная недостаточность и церебральные нарушения. Малыш был покрыт сыпью по типу «черничного кекса».