В двух районах отмечена самая низкая рождаемость в Башкирии

Так, в этих районах в январе 2024 года появлялись всего по шесть младенцев в месяц. Причем в Буздякском районе рождаемость упала сразу в три раза в сравнении с данными января 2023 года. Также в списке антилидеров оказались Федоровский (7), Ермекеевский (8) районы и Агидель (8).