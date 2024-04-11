В двух районах отмечена самая низкая рождаемость в Башкирии

В Буздякском и Краснокамском районах Башкирии отмечена самая низкая рождаемость по республике. Это следует из аналитики Башстата.
Так, в этих районах в январе 2024 года появлялись всего по шесть младенцев в месяц. Причем в Буздякском районе рождаемость упала сразу в три раза в сравнении с данными января 2023 года. Также в списке антилидеров оказались Федоровский (7), Ермекеевский (8) районы и Агидель (8).
А вот больше всего детей родились в Уфе — 763 ребенка. Еще 194 младенца появилось в Стерлитамаке. Тройку лидеров замыкает Нефтекамск, где на свет родились 103 малыша.
Всего в Башкирии в начале года родились 2,8 тысяч детей. Это на 4,5% меньше, чем было за аналогичный период прошлого года.