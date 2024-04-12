Почти 8 тыс. кв. метров кузбасские власти вновь передали угольщикам

«В соответствии с Земельным кодексом РФ, ФЗ “О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую”… правительство Кемеровской области постановляет перевести из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения земельный участок… “— подписал чиновник.