Почти 8 тыс. кв. метров кузбасские власти вновь передали угольщикам

Первый заместитель губернатора Кузбасса Илья Середюк подписал два постановления о переводе земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию. Почти 8 тыс. кв. метров земли теперь получат угольщики в Новокузнецке.
«В соответствии с Земельным кодексом РФ, ФЗ “О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую”… правительство Кемеровской области постановляет перевести из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения земельный участок… “— подписал чиновник.
Так, 75 квадратов в Новокузнецком районе под обогатительную фабрику получит «Кузнецкая инвестиционно-строительная компания». А разрез «Тайлепский» получит 7 766 кв. метров у Сосновского сельского поселения для размещения там гидротехнического сооружения и водоотводных канав.
Постановление опубликовано на сайте электронных бюллетеней региона.