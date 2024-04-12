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Почти 8 тыс. кв. метров кузбасские власти вновь передали угольщикам

Лишились части земель сельхозназначения новокузнечане.

Первый заместитель губернатора Кузбасса Илья Середюк подписал два постановления о переводе земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию. Почти 8 тыс. кв. метров земли теперь получат угольщики в Новокузнецке.

«В соответствии с Земельным кодексом РФ, ФЗ “О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую”… правительство Кемеровской области постановляет перевести из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения земельный участок… “— подписал чиновник.

Так, 75 квадратов в Новокузнецком районе под обогатительную фабрику получит «Кузнецкая инвестиционно-строительная компания». А разрез «Тайлепский» получит 7 766 кв. метров у Сосновского сельского поселения для размещения там гидротехнического сооружения и водоотводных канав.

Постановление опубликовано на сайте электронных бюллетеней региона.