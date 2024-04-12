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Для строительства метро закроют вокзальную площадь в Красноярске

Вокзальную площадь планируют расчистить, а после сюда перенесут всю инженерную коммуникацию.

Источник: КрасЖД

В Красноярске закроют вокзальную площадь для строительства метро. Об этом сообщили в правительстве Красноярского края.

Государственная комиссия дала положительное заключение на подготовку строительной площадки будущей станции метро «Вокзальная». Территорию у железнодорожного вокзала расчистят, а потом сюда перенесут инженерные коммуникации.

Как отмечают в пресс-службе правительства, фонтаны и скульптура «Герб города», которые попадают в зону строительства, будут сохранены и возвращены на место после окончания всех работ на участке.

Для удобства гостей и жителей Красноярска будет построена временная дорога.

Напомним, в Красноярске перенесли Парад Победы из центра города на правобережье из-за строительства метро.

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