Вход на станцию метро «Выборгская» частично закроют на полторы недели

С 15 по 24 апреля на «Выборгской» закроют вход в вестибюль со стороны улицы Смолячкова, а со стороны Гренадерской улицы пассажиров будут пускать через запасные вестибюльные двери. Об этом 12 апреля предупреждает пресс-служба комитета по транспорту Петербурга. Изменений в графике работы вестибюля при этом не планируется.