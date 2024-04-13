В Институте Пушкина спрогнозировали сценарий исчезновения русского мата

Отвечая на вопрос о том, как влияет на общество использование мата в речи публичных личностей, высказывающихся в адрес людей другой национальности и с другим мнением, Трухановская обратила внимание на необходимость соблюдения норм приличия. Выбор лексики должен соответствовать речевой ситуации, указывает эксперт: «Если я приду на рынок и начну покупать огурцы, пользуясь словами Пушкина, наверно, я буду выглядеть очень неестественно, — объясняет она. — Но если я приду в парламент или в университет на лекцию к студентам и начну общаться в том речевом коде, в котором только что покупала огурцы на рынке, это тоже будет странно. Это разные коммуникативные ситуации. Люди, которые формируют наше общественное мнение, должны формировать и хороший язык».