В Воронеже умер известный балетмейстер Владимир Бычков

У Владимира Петровича было тяжелое детство, после войны он посвятил свою жизнь танцу. С 1945 по 1972 годы он служил артистом балета в ансамбле «Кубанские казаки», ансамбле песни и пляски Таврического военного округа (Симферополь), ансамбле Дунайской флотилии, в Краснознаменном ансамбле песни и пляски Северного флота.