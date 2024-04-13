В Воронеже умер известный балетмейстер Владимир Бычков

12 апреля в Воронеже скончался Владимир Бычков. Известному балетмейстеру было 96 лет. Печальную новость сообщило управление культуры.
У Владимира Петровича было тяжелое детство, после войны он посвятил свою жизнь танцу. С 1945 по 1972 годы он служил артистом балета в ансамбле «Кубанские казаки», ансамбле песни и пляски Таврического военного округа (Симферополь), ансамбле Дунайской флотилии, в Краснознаменном ансамбле песни и пляски Северного флота.
В 1972 году Владимир Петрович переехал в Воронеж и стал главным балетмейстером ансамбля «Весенние зори», а с 1988 года — его художественным руководителем.
С именем Бычкова связана эпоха расцвета и профессионального роста коллектива. Владимир Петрович обогатил «золотой фонд» ансамбля новыми фольклорными и современными постановками. Это сюжетные вокально-хореографические композиции «Черноземье мое», «Ярмарка», «Молодая, молода», лирический хоровод «Соловейко», удалые пляски «Вдоль по Питерской», «Воронежские молодцы», «Задорные девчата».
Под руководством Бычкова ансамбль достиг вершин профессионального мастерства, стал лауреатом премии Ленинского комсомола, участвовал в престижных форумах, в Олимпиаде-80.
— В сердцах воспитанников, их родителей, коллег-хореографов и многих поколений зрителей о Владимире Бычкова останется светлая память как о профессионале своего дела, мы будем помнить его творческое наследие, которое он оставил на воронежской земле, — отметили в управлении культуры Воронежа.
Церемония прощания состоится 15 апреля в 13.30 в храме-часовни иконы Божьей Матери «Взыскание погибших» на Коминтерновском кладбище (Московский пр., 31/2).