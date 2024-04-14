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В Новосибирске разработали летающего робота-полицейского

Полицейский дрон, способный летать на расстояние до 30 километров и самостоятельно принимать решения, разработали ученые НГУ. Разработку представили министру экономического развития РФ Максиму Решетникову.

Источник: Freepik

Ректор НГУ Михаил Федорук представил министру экономического развития РФ Максиму Решетникову БПЛА, разработанный специалистами университета. Беспилотник способен летать на расстояние до 30 километров и работать в автономном режиме до 1,5 часов.

Программное обеспечение дрона позволяет ему ориентироваться в пространстве без GPS, отслеживать в режиме онлайн оперативную обстановку и передавать данные оператору.

Директор высшего колледжа информатики НГУ Алексей Окунев добавил, что разработанный учеными и студентами НГУ робот-полицейский способен как зависать в одном месте и следить за оперативной обстановкой в конкретной точке, так и перемещаться в пространстве с заданной скоростью и по заданной траектории.

Опытный образец уже протестировали. Разработчики намерены к концу 2024 года изготовить опытную партию в несколько десятков штук.

Екатерина СОСНИНА.

наука