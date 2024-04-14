В Новосибирске разработали летающего робота-полицейского

Директор высшего колледжа информатики НГУ Алексей Окунев добавил, что разработанный учеными и студентами НГУ робот-полицейский способен как зависать в одном месте и следить за оперативной обстановкой в конкретной точке, так и перемещаться в пространстве с заданной скоростью и по заданной траектории.