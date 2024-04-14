В школах Астаны запустят антибуллинговую программу

В столице ведется активная работа по обеспечению учащихся профессиональной психологической помощью и профилактике проявления буллинга в учебных заведениях, передает официальный сайт акимата Астаны.
В пяти районах столицы созданы кабинеты оказания бесплатной психолого-консультативной помощи учащимся, родителям (на базе Методического центра города, «Ұстаздар үйі», ШГ № 22, ШЛ № 54, ШЛ № 88), передает DKNews.kz.
С начала 2024 года консультации в них прошли 142 ребенка и 156 родителей (в 2023 г. 264 детей и родителей 254).
В городе также планируют открыть городской Центр психологической поддержки. На базе Центра будут осуществляться диагностические, коррекционно-развивающие, консультативные, психопрофилактические услуги.
В школах и колледжах столицы размещены информационные таблички с QR-кодами, которые позволяют связаться напрямую с психологом и получить консультативную помощь. Дети и их родители могут получать ответы на вопросы, а также принимать меры по возникшим проблемам среди учащихся.
В текущем году планируется реализация антибуллинговой программы в организациях образования.
Для этого в пилотный проект включены 5 школ (школа № 72 района Алматы, школа № 16 района Байконыр, школа № 79 района Нура, школа № 24 района Есиль, школа № 6 района Сарыарка).
В рамках данной программы будут проведены мероприятия по предотвращению и уменьшению травли (проведению уроков, тематических дежурств, совместных чтении), по разрешению выявленных случаев буллинга. А также планируется обучение учителей навыкам определения степени тревожности учащихся.